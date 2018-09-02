ألا يتجاوز عمر المتقدم 32 عامًا..شروط القبول بالوظائف الشاغرة بوزارة الخارجية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى ملحق للرجال والنساء لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 1440/1/06هـ حتى السبت الموافق 1440/1/12هـ عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وشملت التخصصات المطلوبة:

علوم سياسية– قانون– اقتصاد– علاقات دولية– إدارة أعمال دولية– أمن دولي– دراسات دبلوماسية– الدبلوماسية العامة– حقوق الإنسان– إعلام “علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي ” – علم النفس السياسي.

واشترطت الوزارة الجدارة أساسًا في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويكون حسن السيرة والسلوك.

وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون مفصول من خدمة الدولة وأن لا يكون متزوج من غير الجنسية السعودية وأن يكون لائقة صحياً وحسن المظهر وأن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 32 سنة وفق التقويم الهجري وإجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل 4 درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس وأن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن ” جيد ” .

وأرفقت الوزارة الأرقام التالية للاستفسار:

وزارة الخارجية بالرياض 4067777 تحويله (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).

وللدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :

http://jobs.mofa.gov.sa/Pages/default.aspx