بعد عدم الترحيب به..ترامب في ناد الغولف أثناء تشييع جنازة جون ماكين

واشنطن(صدى):

في الوقت الذي أعلنت فيه عائلة السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرحب به في المراسم الكنسية بولايتي أريزونا وواشنطن أو حتى أثناء عملية الدفن الخاصة، نأى الرئيس الأميركي بنفسه مجددا عن تكريم ماكين متوجهًا إلى ناد للغولف يملكه قرب واشنطن خلال جنازة ماكين الوطنية.

وغادر ترامب البيت الأبيض في الساعة 10,35 بالتوقيت المحلي فيما كانت ميغان، ابنة ماكين، توجه تحية حارة إلى والدها في كاتدرائية واشنطن على بعد بضعة كيلومترات.

يذكر أن ماكين قد أوصى قبل وفاته أنه لا يرغب في أن يحضر ترامب جنازته بسبب العلاقة السيئة بينهما.