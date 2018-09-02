رجل يبيع طفلته للزواج مقابل 50 خروفًا
في واقعة غريبة، أقدم رجل بدوي على بيع طفلته ذات الـ 7 سنوات للزواج مقابل 50 خروفاً، وذلك بمجرد أن تبلغ سن الـ 11 أو 12.
ومن حسن حظ الفتاة، أن مخرج روسي يدعى إيفان فدوفين ، قرر أن تكون الطفلة ” زاكورا ” بطلة فيلم وثائقي قد يُصدر العام المقبل.
وتعرف المخرج على والد الفتاة عندما كان في رحلة لتصوير فيلم وثائقي في الصحراء على حدود إسرائيل وفلسطين.
وقرر تصوير فيلم وثائقي عن ” زاكورا ” أملًا في إنقاذها من بيعها للزواج مقابل 50 خروفاً عندما تبلغ سن 11 عامًا، وإنقاذها من تقاليد مجتمعها البدوي، والتي فيها يقوم الوالد بالمتاجرة ببناته مع عائلة العريس من أجل الثروة الحيوانية بمجرود بلوغ الفتاة هذا السن.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19316 ] نشر منذ 1 ساعة
مالت عليه من اب حقير
اصبحت البنت في نظره تساوي 50 خروف
من شان شهوه حيوانيه تنازل عن البنت الحقير
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4241 ] نشر منذ 57 دقيقة
مغلوب على امر الصغيره -يذهب الاب بالخرفان وهيا تعود للبيت بخروف ارتضى ان يظلمها-