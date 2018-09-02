رجل يبيع طفلته للزواج مقابل 50 خروفًا

متابعات:أميرة خالد(صدى):

في واقعة غريبة، أقدم رجل بدوي على بيع طفلته ذات الـ 7 سنوات للزواج مقابل 50 خروفاً، وذلك بمجرد أن تبلغ سن الـ 11 أو 12.

ومن حسن حظ الفتاة، أن مخرج روسي يدعى إيفان فدوفين ، قرر أن تكون الطفلة ” زاكورا ” بطلة فيلم وثائقي قد يُصدر العام المقبل.

وتعرف المخرج على والد الفتاة عندما كان في رحلة لتصوير فيلم وثائقي في الصحراء على حدود إسرائيل وفلسطين.

وقرر تصوير فيلم وثائقي عن ” زاكورا ” أملًا في إنقاذها من بيعها للزواج مقابل 50 خروفاً عندما تبلغ سن 11 عامًا، وإنقاذها من تقاليد مجتمعها البدوي، والتي فيها يقوم الوالد بالمتاجرة ببناته مع عائلة العريس من أجل الثروة الحيوانية بمجرود بلوغ الفتاة هذا السن.