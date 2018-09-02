طبيب يرفع دعوى للمحكمة الجزائية لإضافته في قروب ” واتساب ” بدون إذن

علي القحطاني (صدى):

قرر طبيب رفع دعوى إلى المحكمة الجزائية ضد مدير قروب في تطبيق ” واتساب ” بعد إضافته بالمجموعة دون الاستئذان منه.

ويقول الطبيب أنه تفاجأ بعد عودته من أداء فريضة الحج بأنه مضاف في مجموعة واتساب دون استئذان أو مشورة برغم أنه أوضح في حالته ” لا أرغب الإضافة في أي قروب ” .

ولاحظ الطبيب أن ما ينشر في المجموعة لا يخرج عن المقاطع المكررة والخزعبلات والشائعات وتوافه الأمور من الرسائل والنكت والخلافات الرياضية ما يتسبب في هدر وقته، بحسب وسائل محلية.

وأكد أنه قرر مقاضاة مدير القروب الذي أضافه، للمطالبة بتعزيره وإلزامه بالاعتذار .