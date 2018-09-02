طبيب يرفع دعوى للمحكمة الجزائية لإضافته في قروب ” واتساب ” بدون إذن
قرر طبيب رفع دعوى إلى المحكمة الجزائية ضد مدير قروب في تطبيق ” واتساب ” بعد إضافته بالمجموعة دون الاستئذان منه.
ويقول الطبيب أنه تفاجأ بعد عودته من أداء فريضة الحج بأنه مضاف في مجموعة واتساب دون استئذان أو مشورة برغم أنه أوضح في حالته ” لا أرغب الإضافة في أي قروب ” .
ولاحظ الطبيب أن ما ينشر في المجموعة لا يخرج عن المقاطع المكررة والخزعبلات والشائعات وتوافه الأمور من الرسائل والنكت والخلافات الرياضية ما يتسبب في هدر وقته، بحسب وسائل محلية.
وأكد أنه قرر مقاضاة مدير القروب الذي أضافه، للمطالبة بتعزيره وإلزامه بالاعتذار .
كلام فاضي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله انك نفسيه ولو انا قاضي كان اقضبك الباب على طول
اطلع من القروب وصك الى ضافك حضر وخلاص ليه تزعج السلطات وبعدين ماعندك عمل تراعيه بدل المطامر في المحاكم والشرط
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 51 دقيقة
اعمل حدر بدئيأه وانتهت الأديه…
دلوأتي حتدخل بأدايا ومرافعات وروح وتعال وتضييع وقت .. وانت رافع الأديه على تضييع وأتك…..؟
وحياة بورعي انت عاوز تروح لطبيب نفسي مش محكمه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19316 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يمكن يكون طبيب نفساوي
اللي اضافك اكيد يعرفك ثم بأمكانك تخرج من المجموعه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4241 ] نشر منذ 43 دقيقة
اطلع من القروب وريح نفسك من المشاوير والدعاوي وخسارة الوقت