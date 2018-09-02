أم تتجرد من الإنسانية وتقتل طفلتها بسبب تبوُّلها اللاإرادي!

واشنطن(صدى):

تجردت سيدة أمريكية، من المشاعر الإنسانية، وأقدمت على قتل طفلتها ذات الـ 3 سنوات، وأخفت جثتها داخل دولاب الملابس، بسبب تبولها اللاإرادي.

وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على الأم بتهمة ضلوعها في جريمة قتل، حيث عثرت قوات الأمن على جثة الطفلة داخل الدولاب.

واعترفت الأم، بالواقعة، وأنها ضربت ابنتها بشدة، عقابًا لها على التبول في ملابسها، وأنها لم تكن تنوي قتلها.

وقالت الأم للمحققين، إنها أصيبت بالذعر عند رؤية ابنتها بعد موتها، ولفت جثة طفلتها في أكياس القمامة، بعد موتها إثر ضربها على رأسها.