أم تتجرد من الإنسانية وتقتل طفلتها بسبب تبوُّلها اللاإرادي!

أم تتجرد من الإنسانية وتقتل طفلتها بسبب تبوُّلها اللاإرادي!
تجردت سيدة أمريكية، من المشاعر الإنسانية، وأقدمت على قتل طفلتها ذات الـ 3 سنوات، وأخفت جثتها داخل دولاب الملابس، بسبب تبولها اللاإرادي.
وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على الأم بتهمة ضلوعها في جريمة قتل، حيث عثرت قوات الأمن على جثة الطفلة داخل الدولاب.
واعترفت الأم، بالواقعة، وأنها ضربت ابنتها بشدة، عقابًا لها على التبول في ملابسها، وأنها لم تكن تنوي قتلها.
وقالت الأم للمحققين، إنها أصيبت بالذعر عند رؤية ابنتها بعد موتها، ولفت جثة طفلتها في أكياس القمامة، بعد موتها إثر ضربها على رأسها.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 ساعات
ما الومها المسكينه انها تتبول لاارادي طالما انتي امها
على اساس انك نظيفه تري عارفين وضعكم ياوسخين يا انجاس تتبولوا وتكتفي بالتمسيح بالمناديل يا معفنين يامقرفين
الحمدلله ان الله رحم الطفله المسكينه البريئه منك واخذها عنده لانك منتي بكفو تكوني ام انتم حتىعيشتكم ماتفرق عن عيشة الحيوانات ومحسوبين من البشر
اللهم اعزنا بالاسلام وتوفنا مسلمين يارب العالمين
اللهم لاتبلانا بما بليو يارب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19316 ] نشر منذ 57 دقيقة
حسبي الله عليها الحقيره