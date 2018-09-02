إجبار سائق على خلع ملابسه وتصويره عاريا بعدما حاول خطف فتاة

القاهرة(صدى):

انتقم أهالي مصريون من سائق حاول خطف فتاة والاعتداء عليها داخل سيارته، حيث نجحوا في القبض عليه، وجردوه من ملابسه.

وكان عدد من الأهالي قد سمعوا استغاثة سيدة داخل سيارة أجرة، فاستوقفوا السيارة وألقوا القبض على سائقها، وحرروا السيدة والتي شكرتهم وانصرفت، وتبين أن السائق يُدعى “هشام.س.ا” 30 سنة، يقيم بمحافظة الجيزة بمصر.

والتف الأهالي حول السائق وأوسعوه ضربا، ثم أجبروه على الصعود أعلى السيارة مرتديا ملابسه الداخلية فقط، والتقطوا له صورًا، إلى أن حضر أحد الأشخاص وطلب منهم إطلاق سراحه.