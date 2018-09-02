بالفيديو..الشهري: قبول التحالف بنتيجة فريق تقييم الحوادث باليمن ” شجاعة “

فهمي محمد(صدى):

وصف العميد حسن الشهري الخبير الاستراتيجي، موقف التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، من نتائج فريق ” تقييم الحوادث المشترك “، بالشجاعة الأدبية.

وقال ” الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” إن قبول التحالف بالنتيجة التي خرج بها فريق تقييم الحوادث، واستعداده لمحاسبة المقصرين هي من الشجاعة.

وأوضح أن وقوع أخطاء في العمليات العسكرية أمر وارد، لافتًا إلى أنه يجب التعلم من تلك الدروس، موضحًا أنه على مستوى المناورات داخل الجيوش المختلفة حول العالم تضع نسبة لاحتمال حدوث قتلى وجرحى وهو أمر غير مقصود كما هو الوضع في واقعة ” ضحيان ” بصعدة.

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