تعليق ” صحة مكة ” على وفاة مولود نتيجة خطأ طبي

نايف السالم(صدى):

تعقيبا على وفاة طفل بعد ولادته، واتهام أسرته لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بالتسبب في وفاته نتيجة خطأ طبي، أصدرت الشؤون الصحية بمكة بيانًا لتوضيح ملابسات الواقعة.

وأوضح البيان أن والدة الطفل وضعت توأمًا بعد 28 أسبوعًا من حملها بعملية قيصرية، وجاء الأول خديجًا وزنه 1.1 كجم، مشيرًا إلى أن حالته كانت سيئة ووُضع على جهاز تنفس صناعي.

وذكر البيان: ” إن الطفل الخديج كان يعاني كذلك بسبب ثقب في القلب وتضخم في الكلى “استسقاء” مع نزيف في المخ من الدرجة الثالثة، ولديه ثقب بالمعدة، وهذه مضاعفات الولادة المبكرة، مشيرًا إلى أنه تلقى العلاجات اللازمة، ومن ثم خضع لعملية جراحية “.

وحاولت إدارة المستشفى التواصل مع الأسرة من خلال الرقم المدون في الملف الطبي، ولم يتم الرد، وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة عالية من قِبل استشاري جراحة الأطفال واستشاري العناية المركزة وتدوين ذلك في الملف الطبي حسب المتعارف عليه.

وتابع: ” الطفل الخديج بقي على جهاز التنفس الصناعي 57 يومًا مع وجود إفرازات خضراء شديدة من البطن وانتفاخ، وانخفاض في الصفائح، مبينًا أنه على الرغم من العلاجات اللازمة والمتابعة الدقيقة من المختصين من استشاريي عناية مركزة حديثي الولادة، واستشاريي جراحة أطفال، إلا أنه توفي ” .

وأضاف : ” أن إدارة المستشفى قامت بعقد عدة جلسات مع أسرة الطفل لشرح التفاصيل من الاستشاريين المشرفين على الحالة، إلا أن الأم تلفظت على الطاقم الطبي واتهمتهم بالإهمال وعدم العناية، وتم تسجيل الواقعة من قِبل إدارة أمن المستشفى بالاعتداء لفظيًا على موظف حكومي في مقر عمله “.

وكان ذوي الطفل قد اتهموا المستشفى بالتسبب في وفاة طفلهم، وإجراء عمليات له دون علمهم، مطالبين بالتحقيق في الموضوع.