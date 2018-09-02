بالفيديو.. ” الحوثي ” تستمر في جرائمها بقصف شاحنة مواد غذائية بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

نشر الإعلام الحربي التابع لميليشيا، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق قصف شاحنة إغاثية بقذيفة، ما أدى لتعطلها وتأخير وصولها إلى وجهتها، لإغاثة المتضررين جراء الحرب في محافظة الحديدة اليمنية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه يشعر بقلق بالغ بعد استهداف شاحنة تابعة له للقصف، أثناء نقل المساعدات الغذائية ومواد الإعاشة الضرورية في حي التحيتة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأوضح ” البرنامج ” في بيانه، أن الشاحنة التي كانت تقل 30 طنًا من مواد الإغاثة كانت تحمل ” لافتة واضحة تحمل اسم وشعار برنامج الأغذية العالمي ” ، وفي طريقها لتغطية احتياجات ما يقرب من 2000 شخص لمدة شهر كامل، إلا أن مجموعة مسلحة أصابتها على بعد كيلومترين من وجهتها النهائية.

وأكد ” البرنامج ” ، على تعرض سائق الشاحنة لإصابات بالغة من جراء القصف، وتم نقله إلى مستشفى الخوخة، وحالته الآن مستقرة.

وناشد برنامج الأغذية العالمي، جميع الأطراف حماية المدنيين واحترام المبادئ الإنسانية والسماح بإيصال الغذاء الآمن إلى الأسر اليمنية المحتاجة، بغض النظر عن مكان وجودهم، ولا سيما في المناطق التي ينشط فيها النزاع.

ويستمر ” الحوثيون ” ، على استهداف قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقامت ” الميليشيا ” أكثر من مرة بتعطيل وصول مواد الإعاشة، واحتجاز السفن التي تحمل الاحتياجات الضرورية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.