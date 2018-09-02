” بيتزي ” يعلن قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي ضمن التحضيرات لكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول، قائمة الأسماء المختارة من قبل المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي ينطلق بعد غدٍ الاثنين ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 م، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، وياسر المسيليم، وعبدالله الصالح.

خط الدفاع: محمد البريك، وسعيد المولد، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وحمد المنصور.

خط الوسط: إبراهيم غالب، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، ومحمد أبوسبعان، ووليد باخشوين، وأسامة الخلف، وحسين المقهوي، ويحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وعبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: فهد المولد، وهارون كمارا.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب بوليفيا في العاشر من سبتمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك ضمن معسكره الإعدادي.