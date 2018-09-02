ابنة تتسبب في اعتقال والدتها المسنة بعمر الـ93

واشنطن(صدى):

تسببت امرأة من مدينة اوغوستا بولاية مين الأمريكية، في اعتقال والدتها المسنة، في يوم ميلادها الـ93، وذلك احتفالًا بعيد ميلادها.

وكانت الأم دائمًا ما تعبر عن رغبتها في معرفة شعور المقبوض عليهم وبماذا يفكر عند وضعه في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة، حيث كانت تتابع مسلسل ” الشرطة ” باستمرار.

وكهدية لعيد ميلادها، فكرت الابنة في تحقيق رغبة والدتها ورتبت ذلك مع عناصر الشرطة المحلية، حيث تظاهروا باعتقال والدتها المسنة وبوضعها في المقعد الخلفي للسيارة.

كما قام الشرطة بالسماح للمسنة بالجلوس في المقعد الأمامي للسيارة أيضًا وبتشغيل صفارات الإنذار فيها، وفي النهاية سلم عناصر الشرطة العجوز شارة ضابط شرطة مبتدئ.