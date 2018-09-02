الغرفة التجارية بيبنع: تنفي علاقتها بإدارة مهرجان ” يلا ماركت “

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع، اليوم السبت، بيان نفت فيه علاقاتها بإدارة وتشغيل مهرجان ” يلا ماركت ” ، لافتة إلى أن عقدها هو عبارة عن عقد شراكة إستراتيجية ولوجستية فقط.

وجاء نص بيان ” الغرفة ” كالأتي: ” إشارة إلى ما تم تناقله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن علاقة ومسئولية غرفة ينبع عن إدارة مهرجان يلا ماركت وما تضمنته بعض التعليقات من أن الغرفة داعم لمؤسسة الأبعاد التسعة المنفذة للمهرجان، ورغبة البعض أن تقوم الغرفة بالتدخل لدى المؤسسة لإعادة المبالغ التي دفعوها للمؤسسة المشاركة في المهرجان، وما أثير كذلك حول تأجيلات إنطلاق فعاليات المهرجان وما أوقعته من خسائر لبعض شباب وشابات الأعمال وما نسبه البعض عن مسئولية الغرفة عما يدور في المهرجان.

وتابعت ” الغرفة ” في بيانها: أنه لأهمية الموثوقية في مثل هذه الحالات لا سيما ربط النتائج بالغرفة للإيهام بمسئوليتها عن إدارة مهرجان ” يلا ماركت ” فأن غرفة ينبع توضح بأن عقدها مع المؤسسة المذكورة هو عبارة عن عقد شراكة إستراتيجية ولوجستية فقط وأن الغرفة قامت بدورها وفق هذا الإطار، وأن كافة الأعمال المتعلقة بالتسويق وتأجير المواقع وإدارة وتشغيل الأنشطة والفعاليات المصاحبة هو مسؤولية مؤسسة الأبعاد التسعة وحدها وليس للغرفة أية علاقة بذلك.

وبينت ” الغرفة ” ، أنه ليس لها علاقة مباشرة بما يُثار حول هذا الأمر، داعية جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى التحري بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.