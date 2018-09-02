قصة الستينية المقعدة التي أبكت الجميع بعدما قطعت الطريق بكرسي متحرك

تركي السالم(صدى):

ستينية مقعدة، تقطع طرق جازان بالكرسي المتحرك، كما أنها ليس لديها سوى بنات وحفيدات وحفيد واحد، وابن متغيب منذ فترة، فلا تملك سوى الله ثم عربتها بحثًا عن الرزق.

أثارت السيدة شريفة العبسي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر لها مقطع فيديو وهي تقطع الطريق بالكرسي المتحرك وحدها.

تروي ” العبسي ” ، أنها تزوجت أكثر مرة وانفصلت، ولم تنجب سوى بنات وذكر وحيد، وتعيش منذ أخر زواج مع بناتها وحفيداتها، لذلك تخرج يوميًا وتتنقل من وإلى المستشفى لغسل الكلى، أو لشراء حاجات المنزل والبنات.

وأشارت إلى أنها يمنية الجنسية وأم لمواطنين لذلك لا تملك دخلًا، موضحة أن عائلتها بحاجة لسيارة نتنقل بها، وأن يتم إدخالها في نظام إقامة أُمّ مواطنين؛ لأنها بلا هوية، ولدي بنتان سعوديتان، ولم أتقدم وأسعى في ذلك لجهلي بالأنظمة.

وحول الكرسي المتحرك، تقوم السيدة اليمنية أن ساقها مكسور في حادث وأجرت له العديد من العمليات الجراحية، كما أن ظهرها مكسور منذ 17 عامًا في الحادث ذاته.

من جانبه، أوضح المدير العام لفرع وزارة العمل، المهندس أحمد القنفذي، أنه تم التوصل لمقر سكن السيدة، و تم الإيقاف من قبل الضمان النسوي بجازان على الحالة لدراستها ومعاينة الوضع.

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