إمارة جازان تكشف ملابسات تساقط الصخور وسكن أهالي ” الحقو ” تحت الكوبري

تركي السالم(صدى):

أصدرت إمارة منطقة جازان، بيانًا تفند فيه تقرير قناة فضائية حول معاناة بعض أهالي مركز الحقو من تساقط الصخور على منازلهم وسكن بعضهم تحت الكوبري.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة، علي بن موسى زعلة، أن هذا الموضوع محل اهتمام ومتابعة من الإمارة منذ بدايته حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة في حينه بتكليف محافظ بيش بالشخوص للموقع مع مديري الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع على الطبيعة وحصر الأضرار، وإعداد تقرير مفصل يشتمل على التوصيات اللازمة لحماية وسلامة المتضررين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الإدارات الحكومية المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين وجرى رفع الحجارة والمخلفات.

وأكد أن ما ورد في التقرير من إقامة بعض الأسر تحت الكوبري غير صحيح ويتنافى مع الواقع المرصود من قبل المحافظة والجهات المعنية، كما اتضح أن المواطن الذي ظهر في التقرير رفض دخول اللجنة لمنزله للمعاينة واستكمال الإجراءات المتبعة.