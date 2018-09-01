غويدي: قدمنا مستوى جيد بمباراة التعاون ولم نستثمر الفرص لتسجيل أهداف

نواف السالم(صدى):

قال الأرجنتينى ” بابلو غويدي ” مدرب النادي الأهلي، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده عقب اللقاء الذي جمع فريقه مع نظيره التعاون، ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” ، إن الفريق قدم مستوى جيد في مواجهة اليوم وسنحت لنا عدد من الفرص أمام مرمي المنافس لكن لم يستطع اللاعبين ترجتمها إلى أهداف.

وأضاف ” غويدي ” قائلًا: ” سجل الفريق المنافس هدفه من الهجمة المرتدة الوحيدة التي سنحت له خلال اللقاء، وعلينا عمل كبير خلال الفترة الهامة المقبلة من حيث تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة، بالإضافة إلى تحسين الجانب الهجومي للفريق من أجل العودة مجددًا للإنتصارات.

وأكمل ” مدرب الأهلي ” ، دائما البداية تكون صعبة، لكن بالعمل الجاد سندخل سريعًا في أجواء المنافسات بكافة البطولات التي نشارك فيها.

وتابع ” بابلو ” ، قدمنا مباراة جيدة دفاعيًا خاصة من ناحية التمركز في كافة مراكز اللعب، وأعتمد دائمًا على الاستحواذ وسرعة نقل الكرة بين اللاعبين للوصول إلى مرمي الخصم سريعًا.