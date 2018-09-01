وزير يقدم استقالته من أجل زوجته

أوسلو(صدى):

قرر وزير المواصلات النرويجي تقديم استقالته، من أجل زوجته، كي تتمكن من تحقيق النجاح في عملها الجديد في مجال الطب.

وقال الوزير المستقيل كيتيل سولفيك أولسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن قراره جاء عقب حصول زوجته على عمل في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذا لاتفاق مسبق بينهما.

وأضاف: كنت سعيدا جدا بعملي.. الآن حان دورها الزوجة لكي تحقق أحلامها.