إعدام شاب ذبح فتاة قاصر بعد حملها منه

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، الحكم بالإعدام على متهم بعد تصديق فضيلة المفتي عليه، أنهي حياة فتاة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا، بعدما هددته بفضح علاقتهما العاطفية، والتي تطورت إلى معاشرتها وسط الزراعات وحملت منه سفاحًا.

وكان اللواء ” طارق حسونة ” مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة لفتاة مذبوحة وسط الزراعات بقرية شبشير الحصة، ومن التحريات تبين أن الفتاة تدعى ” أ. خ ” مقيمة بذات القرية وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب تطورت إلى إقامة غير شرعية بينهما.

وأكدت ” التحريات ” ، أن الشاب خطب فتاة غير المجني عليها، وفور علم الأخيرة بذلك هددته بفضح علاقتهما وإبلاغ خطيبته ووالده بأنها حامل منه، فخشى المتهم أن يفتضح أمره فتخلص منها.