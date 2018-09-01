الشهري: الشركات الكبرى تحتاج إلى مستثمرين في الخدمات اللوجستية

علي القحطاني(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن الاستثمار في الخدمات اللوجستية يقلص من تكاليف التجارة على الشركات؛ لذا الدول التي تمتلك خدمات لوجستية عالية تمتلك في نفس الوقت تنافسية في أسعارها مع الدول الأخرى.

وأضاف ” الشهري ” : ” نلاحظ على مستوى البريد أن تكاليفه مرتفعة والسبب قلة المنافسة وضعف البريد الحكومي، لذا الاستثمارات في مجال البيع عبر المواقع الالكترونية يعتبر غير تنافسي حاليا ” .

وتابع: ” الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو والكهرباء والتحلية ومعادن وغيرها من الشركات الكبرى تحتاج الى مستثمرين في الخدمات اللوجستية بشكل كبير ” .