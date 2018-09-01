بالصور.. مكتب الخدمات البلدية بالحبيل يقوم بأعمال الصيانة لعدد من الطرق المؤدية للمدارس

محمد السعران(صدى):

في إطار الجهود المبذولة من مكتب الخدمات البلدية بمركز الحبيل ، قام المكتب وبإشراف مباشر من مديره الأستاذ ” يحيى بن ناصر عسيري ” بالعديد من الأعمال المتعلقة بالطرق المؤدية إلى مدارس البنين والبنات والكلية التقنية برجال ألمع من صيانة ونظافة ومعالجة لها وذلك في إطار الإستعداد لإستقبال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق صباح يوم غدٍ الأحد .

هذا وقد قام المكتب بتمهيد العديد من الطرق وتقليم بعض الأشجار التي تعيق الرؤية وتشوه المنظر العام على تلك الطرق حتى تبدو صبيحة العودة للمدارس في أبهى وأجمل صورة ، وذلك تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانات المدن وبلديات المحافظات بضرورة معالجة الطرق الواقعة على إمتداد المدارس، ورفع تقارير شهرية عن حالة هذه الطرق.

من جهته شكر رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” مدير مكتب الخدمات البلدية بالحبيل وجميع منسوبي المكتب على هذه الجهود الكبيرة التي قامواً بها مؤكداً أن البلدية سخرت كافة الإمكانات المتاحة لراحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع إلى كل خير .