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النصر يتصدر قائمة الأندية في الجولة الأولى بالدوري

النصر يتصدر قائمة الأندية في الجولة الأولى بالدوري
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لجدول ترتيب الأندية بالجولة الأولى لدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” ، حيث تصدر نادي النصر قائمة الأندية برصيد 3 نقاط.

فيما تعثرت كل من اندية الاتحاد واحد والفيحاء بالحسارة وبقية الأندية بالتعادل.

فيما أوضح ” الجدول ” ، إحتلال نادي الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، وجاء نادي الشباب في المركز الثالث بعد حصوله على ثلاث نقاط عقب فوزه على نظيره الاتحاد.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 54 دقيقة

ههههههههههههههههه اجل متصدر –بدت الاحلام

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 38 دقيقة

ابو بلنتي مضغوط

يب متصدر ومن ورع خشمك

والله الأحلام أحلام العالميه يابو روج ههههههههههههههههه ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2609 ] نشر منذ 24 دقيقة

كل سنة النصر كذا وبالاخير يرجع بالتدريج لين يوصل لمركزه الاساسي الثامن

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة

كلها اسبوعين ويرجمون الباص ورئيس النادي بالقوارير ههههههههههههههههههههههههههه

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