النصر يتصدر قائمة الأندية في الجولة الأولى بالدوري

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لجدول ترتيب الأندية بالجولة الأولى لدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” ، حيث تصدر نادي النصر قائمة الأندية برصيد 3 نقاط.

فيما تعثرت كل من اندية الاتحاد واحد والفيحاء بالحسارة وبقية الأندية بالتعادل.

فيما أوضح ” الجدول ” ، إحتلال نادي الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، وجاء نادي الشباب في المركز الثالث بعد حصوله على ثلاث نقاط عقب فوزه على نظيره الاتحاد.