النصر يتصدر قائمة الأندية في الجولة الأولى بالدوري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لجدول ترتيب الأندية بالجولة الأولى لدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” ، حيث تصدر نادي النصر قائمة الأندية برصيد 3 نقاط.
فيما تعثرت كل من اندية الاتحاد واحد والفيحاء بالحسارة وبقية الأندية بالتعادل.
فيما أوضح ” الجدول ” ، إحتلال نادي الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، وجاء نادي الشباب في المركز الثالث بعد حصوله على ثلاث نقاط عقب فوزه على نظيره الاتحاد.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههههههههههههه اجل متصدر –بدت الاحلام
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 38 دقيقة
ابو بلنتي مضغوط
يب متصدر ومن ورع خشمك
والله الأحلام أحلام العالميه يابو روج ههههههههههههههههه ههههههههههه
محمد[ عدد التعليقات: 2609 ] نشر منذ 24 دقيقة
كل سنة النصر كذا وبالاخير يرجع بالتدريج لين يوصل لمركزه الاساسي الثامن
علي المرزوق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة
كلها اسبوعين ويرجمون الباص ورئيس النادي بالقوارير ههههههههههههههههههههههههههه