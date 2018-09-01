آل الشيخ: الجولة الأولى بداية مبشرة

ماجد محمد(صدى):

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية مبشرة للدوري.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” محصلة الجولة الأولى من الدوري : 3 مباريات فوز بشق الأنفس وبفارق هدف واحد فقط .. 5 مباريات انتهت بالتعادل .. بداية مؤشر قوي للدوري السعودي ماعاد فيه شيء اسمه فرق كبيرة ” .

وانتهت اليوم السبت، الجولة الأولى من الدوري مع ختام مباراة الأهلي والتعاون مساء اليوم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.