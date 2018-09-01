زيادة عدد الجماهير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم

نواف السالم(صدى):

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن زيادة نسبة الحضور الجماهيري في الجولات الافتتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام بنسبة 126% عن الموسم الماضي.

وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، من خلال انفوجراف، إن نسبة الحضور زادت هذا العام عن الموسم قبل الماضي بنسبة 87%، قائلًا : الحمدلله… و القادم أفضل بإذن الله.

وجاء عدد الحاضرين هذا الموسم كالآتي :