أصالة : بوعد كل من إهتم بكندرتي راح أشغله كمان وكمان

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة السورية ” أصالة نصري ” ، اليوم السبت، على موجة الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها حفل زفاف الفنان المصري ” محمد عادل إمام ” ، بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” .

قالت الفنانة السورية في تغريدتها : ” اللي زعجتوا كتير كندرتي ليش ما يحاول يرفع راسه ويغمض عينه ويركز بما هوه أهم من ذلك بكتير ” يسمعني ” ، وبالنسبة للكنادر بوعد كل من إهتم فيهم إني رح أشغله كمان وكمان ” .

وجاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة السورية، تظهرت فيها إلى جانب زوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” ، أثناء حفل الزفاف المغلق وهي مرتدية فستانًا أسود اللون بالإضافة إلى قلادة على شكل خنجر صغير.

إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب الحذاء والجوارب، حيث اعتبر النشطاء أنهم غير ملائمين أبدا لجو الحفل.