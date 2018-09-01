بالفيديو.. تلقين ” الدوسري ” درسا لن ينسى في لندن.. ومغردون خائفون من القانون

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، تلقين العمل الهارب غانم الدوسري في لندن، درسًا لن ينساه طوال حياته، بعدما صفعه عددًا من الشباب، بعد تطاوله على المملكة.

وأظهر المقطع، صفع غانم الدوسري من قبل بعض الشباب، ومن ثم فرّ منهم ركضَا في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وقال المحلل السياسي والإستراتيجي أمجد طه، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما قام به الشباب من إبعاد المتطرف ” غانم ” من ارتكاب جريمة صحيح والقانون البريطاني يطالب بأكثر من ذلك؛ 1-غانم قام بإستفراز واعتداء لفظي على ابناء السعودية في لندن، 2-كلماته تدل على انه قد يقوم بجريمة لذا يتوجب اعتقاله ” .

أما المغردون فقد فتحوا النار على ” الدوسري ” ، فقال أحد المغردين : ” نرفض لغة العنف والتشابك بالايدي لكن لا يمكن التحكم بردود الفعل ” الشعبية ” خصوصاً حينما يتم التطاول على الملك واسرته والوطن…حينها حتماً سنشاهد كل من يقابله يدعس على غاربه ويبصق على وجهه ويمرغ كرامته في الارض كردة فعل انسانية طبيعية ” .

وأضاف أخر : ” يستاهل ما جاه واللي ضربه اقول له اغسل يدك سبعين مره ومره بالتراب لأنه نجس خاين والكلب أطهر منه لأن الكلب وافي ولا يخون وهذا خاين نجس حقير ” .

في حين، أعرب مغردون أخرون عن خوفهم على الشباب الذين صفعوه من الاعتقال من قبل الشرطة البريطانية.

وقال مغرد : ” المفروض السفارة تصدر بيان وتنبه المواطنيين بعدم الدخول بأي مشاكل مع معارضين او اعداء للوطن اي كان، لأن القانون لن يحميهم ” .