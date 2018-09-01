محافظ بيشة يترأس الاجتماع التحضيري لمهرجان صفري بيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت اللجنان التنفيذية والتنظيمية لمهرجان صفري بيشة، الاجتماع التحضيري لمهرجان صفري بيشة برئاسة محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره المشرف العام على المهرجان وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل والفعاليات والبرامج والأنشطة التي سيتضمنها المهرجان.

وقدم مدير عام مهرجان صفري بيشة محمد الشهراني خلال الاجتماع عرض متكامل عن آلية العمل والفعاليات المقدمة ومهام الجهات المشاركة وأكد بن سبره على اهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية بالمحافظة، منوهاً بما يحظى به المهرجان من رعاية كريمة و دعم ومتابعة من أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز،لإظهاره بالصورة المشرفة التي تليق بالمحافظة وبهذا المنتج .