حساب المواطن: ظهور ” مؤهل ” للمستفيد لا يعني استحقاقه

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم السبت، أن ظهور ” مؤهل ” للمستفيد لا يعني استحقاقه في البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال في : للي قبولهم هذا الشهر راح ينزل لهم!

ورد البرنامج قائلًا : حياك الله ، في حال ظهر لك ” مؤهل ” لا تعني بإنك مستحق إلا في حال انطبقت عليك معايير الإستحقاق وحسب حالة الإستحقاق التي ستظهر لك ان كنت مستحق سيصرف لك الدعم وبإمكانك معرفة قيمة إستحقاقك من خلال الحاسبة التقديرية هنــا ، نسعد بخدمتك.