أم تقتل طفلتيها بدم بارد.. و ” جوجل ” يفضحها

واشنطن(صدى):

قتلت أم طفلتيها البالغتان 4 أشهر و13 شهرًا في سنوات مختلفة، بدم بارد، إلا أن بحثها على ” جوجل ” كشف ارتكابها الجرميتين.

كانت الأم تبحث على ” جوجل ” على كيفية قتل البشر دون ترك دليل ورائها، إلا أنها لم تكن تعلم أن بحثها نفسه هو أكبر دليل على ذلك.

وقتلت الأمريكية ” ستيفاني لافونتين ” ، طفلتها الأولى في عام 2015، وقتلت الطفلة الأخرى في نوفمبر 2017، ولكن تم اكتشاف جريمتها، الخميس الماضي.

وتم اكتشاف الجريمة وذلك بعد إصدار بيان تاريخ البحث الخاص بها على ” جوجل ” ، الذي أظهر أنها فتَّشت عن إمكانية ظهور علامات الخنق أو الغرق خلال التشريح، وذلك قبل ساعة واحدة من مقتل الطفلة، وتم القبض على الأم، بعد ظهر الخميس.