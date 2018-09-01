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أم تقتل طفلتيها بدم بارد.. و ” جوجل ” يفضحها

أم تقتل طفلتيها بدم بارد.. و ” جوجل ” يفضحها
واشنطن(صدى):

قتلت أم طفلتيها البالغتان 4 أشهر و13 شهرًا في سنوات مختلفة، بدم بارد، إلا أن بحثها على ” جوجل ” كشف ارتكابها الجرميتين.

كانت الأم تبحث على ” جوجل ” على كيفية قتل البشر دون ترك دليل ورائها، إلا أنها لم تكن تعلم أن بحثها نفسه هو أكبر دليل على ذلك.
وقتلت الأمريكية ” ستيفاني لافونتين ” ، طفلتها الأولى في عام 2015، وقتلت الطفلة الأخرى في نوفمبر 2017، ولكن تم اكتشاف جريمتها، الخميس الماضي.

وتم اكتشاف الجريمة وذلك بعد إصدار بيان تاريخ البحث الخاص بها على ” جوجل ” ، الذي أظهر أنها فتَّشت عن إمكانية ظهور علامات الخنق أو الغرق خلال التشريح، وذلك قبل ساعة واحدة من مقتل الطفلة، وتم القبض على الأم، بعد ظهر الخميس.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53175 ] نشر منذ 46 دقيقة

ارهابيون مجرمون ,,

,, عليهم من الله مايستحقون ,,

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