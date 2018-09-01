بالصور.. بيتزي يضم ” كمارا ” للمنتخب ويستبعد 5 لاعبين

نواف السالم(صدى):

استدعى الأرجنتيني ” خوان بيتزي ” مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، اللاعب ” هارون كمارا ” لضمه إلى قائمة الأخضر المتوقع إعلانها بعد نهاية الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، استعدادًا لكأس آسيا 2019 والذي سيعقد في الإمارات.

وجاء اختيار ” كامارا ” بعد تألقه مع الأخضر السعودي تحت 21 عاما في دورة الألعاب الآسيوية في ” جاكرتا ” .

ورجحت مصادر رياضية، استبعاد الخماسي ” سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، تيسير الجاسم، حسن معاذ ” بسبب الإصابات، وينتظر اختيار بديل للحارس ” فواز القرني ” والذي تعرض للإصابة مع فريقه الاتحاد.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب استعداداته للبطولة الآسيوية يوم الإثنين المقبل بإقامة معسكرًا إعداديا في الرياض، يواجه خلاله نظيره البوليفي في العاشر من سبتمبر المقبل على ملعب الأمير ” فيصل بن فهد ” .