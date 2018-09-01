التجارة توضح ” هل يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية “

حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن رفض المحل للتعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها يعد مخالف للأنظمة.

وجاء ذك ردًا على سؤال مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه : هل يحق للمحل رفض الحساب ببطاقة الفيزا مع العلم بانه موجود لاصق يدل على استخدام الفيزا.

وردت الوزارة قائلة : مرحباً بك، لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها وفي حال الرفض تفضل بالإبلاغ على: 1900 نسعد بخدمتك.