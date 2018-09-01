” دمسكو ” توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ” أرامكس السعودية “

محمد السعران(صدى):

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة (دمسكو) المالك الحصري لمجموعة ” صيدليات الدواء ” عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع ” أرامكس ” .

المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النّقل والحلول اللوجستية الشاملة، تهدف من خلالها إلى تقديم خيارات اضافية لعملاء صيدليات الدواء، وتقديم خدمة جديدة ومتميزة لعملاءها.

وبحسب بنود هذه الإتفاقية، ستقوم صيدليات الدواء بإطلاق مراكز خدمة أرامكس داخل بعض فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ، تشمل في المرحلة الأولى 20 فرعاً، لتنطلق بعدها في المرحلة الثانية وتشمل المئات من الفروع عبر شبكة ” صيدليات الدواء ” الرائدة والأوسع انتشاراً بمناطق المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من التزام صيدليات الدواء بالريادة وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة.

وقال [محمد بن سعد الفراج المدير التنفيذي ل شركة ’الدواء للخدمات الطبية المحدودة (دمسكو) :

نفخر في مجموعة صيدليات الدواء على طرح خدمات مبتكرة لعملاءها كونها أحد اشهر شركات سلسلة الصيدليات المتميزة والنموذجية ، ومن ذلك التعاون مع العلامات التجارية الرائدة أمثال أرامكس في سبيل تمكين المجتمع والارتقاء بتجربة خدمة العملاء. ونظراً للنمو الاستثنائي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التجارة الإلكترونية، فقد حرصنا من خلال هذه الاتفاقية على أن نكون شريكاً أساسياً في مسيرة تطوير هذا القطاع والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية عبر توظيف شبكة فروعنا بما يعزز قطاع اللوجستيات ويخدم تجار وعملاء قطاع التجارة الإلكتروني على حد سواء. ”

وأضاف أن صيدليات الدواء الرائدة في الانتشار وخدمة المستهلكين في المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير خدماتها وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات.

مؤكدا أن ذلك جزء من رسالة صيدليات الدواء ، وأن نحقق رؤيتنا وأن نكون الجهة الأولى التي يقصدها كل عميل لشراء كافة احتياجاته من مستحضرات التجميل والأدوية والعناية الشخصية والأغذية الصحية.

حيث تسعى صيدليات الدواء جاهدًة لتلبية احتياجات عملائها وذلك من خلال مواقعها المتميزة وتوفير منتجات عالية الجودة والخدمات المتنوعة في سلة واحدة كاملة ومتكاملة.

مشيرا أن صيدليات الدواء ” دمسكو ” ساهمت، خلال العقدين الماضيين من خلال فروعها المنتشرة في جميع المناطق، في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع سياسة النمو وانتشار الأنشطة.

كما حققت الشركة زيادة في شبكة الصيدليات التابعة لها، حيث أصبح لدى الشركة مئات الفروع تغطي المناطق الوسطى والشرقية والشمالية والغربية والجنوبية

من جانبه قال عبدالعزيز بن عبدالله النويصر، المدير العام لأرامكس في المملكة العربية السعودية:

” يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ’الدواء للخدمات الطبية المحدودة (دمسكو)‘، والتي تعكس حرصنا على توسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية بما يخدم عملائنا عبر تقديم خدمات متميزه لعملاء ومتاجر التجارة الإلكترونية، ويتماشى في الوقت ذاته مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة، فضلاً عن تلبية احتياجات عملائنا بتقديم خدمة مريحة تعكس تطلعاتهم وتمكنهم من الوصول إلينا أينما كانوا بكل سهولة ويسر. ونتطلع قدماً إلى توسيع نطاق هذه الخدمة لتغطي أكبر عدد من فروع ’صيدليات الدواء‘ المتميزة بكافة أرجاء المملكة في المستقبل القريب. ”

ومن جانبه، قال حسام برقوني، الرئيس التنفيذي لأرامكس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشرق المتوسط، وتركيا وآسيا الوسطى:

” تعتبر السوق السعودية من أهم الأسواق التي تعمل فيها أرامكس، وقد نجحنا في أن نصبح شريكاً فاعلاً في المجتمع ونلنا ثقة مختلف القطاعات من خلال الخدمات المتميزة التي نقدمها. تمثّل هذه الاتفاقية إضافةً قيّمةً لجهودنا المكثفة الرامية إلى تطوير قطاع التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع خطط الحكومة الرامية إلى إيجاد بيئة محفزة لهذا القطاع محلياً للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما نحرص من خلالها على خدمة المجتمع المحلي وتسهيل سبل الوصول إلينا لما يُعد ذلك أولوية لدى الكثير من العملاء. ونحن نواصل تطوير وتقديم حلول وخدمات مبتكرة، وسنواصل البحث عن طرق جديدة لخدمة قاعدة عملائنا المتنامية انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية التميز في خدمة العملاء.