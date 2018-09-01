المرأة التي ظهرت في الصورة مع ” مبارك ” توضح قصتها

القاهرة(صدى):

خرجت السيدة التي ظهرت في الصورة مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في أول تعليق لها على تداولها بشكل واسع، لتؤكد سرقة الصورة من هاتفها الشخصي.

وقالت السيدة التي تدعي هيلي السعدني، في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أخذت هذه الصورة مع الرئيس مبارك وطُلب مني عدم نشرها، وكان علي أن أحترم رغبتهم في الخصوصية ” .

وأضافت : ” لكن الصورة سرقت من هاتفي وتم تسريبها وانتشرت بسرعة دون موافقتي.. هذا شيء مؤسف للغاية، بل إنه من العار سرقة صورة من هاتفي والاقتراب منه بهذا الشكل للقيام بهذا الأمر ” .

وكانت الصورة قد تم تداولها بشكل واسع في مصر، وأظهرت الرئيس الأسبق وقد اتضحت عليه علامات الشيب وزيادة الوزن بشكل كبير.

وكان ” مبارك ” جالسًا كرسي وبجانبه سيدة جالسة إلى جواره، شغلت بال الكثيرين في مصر، الذين تسائلوا عن هوية هذه السيدة.

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