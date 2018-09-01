الجوال لم يتعرف على وجه فنانة شهيرة بعد وضعها المكياج

أماني الغامدي(صدى):

أخبرت النجمة ماغي بو غصن متابعيها عن حادثة واجهتها بعدما اعتمدت Full Make up على وجهها.

وقالت ماغي بو غصن عبر حسابها الخاص على موقع ” انستجرام ” : من حوالي الاسبوع، بدّلت هاتفي واعتمدت خاصية السماح بتصفّحه من خلال ميزة التعرّف على الوجه وليس عبر كلمة مرور.

وأضافت : اليوم عملت Full Make up ، جرّبت افتح التلفون ما كان يفتح.. هلق عرفت ليش بيسموه smart phone لأنو ما فينا نضحك عليه.