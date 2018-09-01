الجوال لم يتعرف على وجه فنانة شهيرة بعد وضعها المكياج
أخبرت النجمة ماغي بو غصن متابعيها عن حادثة واجهتها بعدما اعتمدت Full Make up على وجهها.
وقالت ماغي بو غصن عبر حسابها الخاص على موقع ” انستجرام ” : من حوالي الاسبوع، بدّلت هاتفي واعتمدت خاصية السماح بتصفّحه من خلال ميزة التعرّف على الوجه وليس عبر كلمة مرور.
وأضافت : اليوم عملت Full Make up ، جرّبت افتح التلفون ما كان يفتح.. هلق عرفت ليش بيسموه smart phone لأنو ما فينا نضحك عليه.
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
واعتمدت خاصية السماح بتصفّحه من خلال ميزة التعرّف على الوجه وليس عبر كلمة مرور.
. .أوعوا الخاصية دييت ما تنفعش…
والزكي يأول السبب