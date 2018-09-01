بالفيديو.. حقيقة إسلام بابا الفاتيكان السابق وأدائه فريضة الحج
كشفت هيئة مكافحة الشائعات، حقيقة الفيديو المتداول عن أداء بابا الفاتيكان السابق لفريضة الحج بعد إعلان إسلامه.
وقالت الهيئة : ” الرسالة المتداولة مؤخرا بعنوان ” بابا الفاتيكان بندقت الخامس أعلن أسلامه رسميا وقام بفريضة الحج هذا العام ” غير صحيحة، والذي يظهر في الفيديو هو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53171 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, اهل الشائعات وشلون يصورون ويزورون الحقايق .. وكأنها صحيحه وشهد عليها البخاري ومسلم ..؟؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10939 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستــــعان .