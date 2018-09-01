بالفيديو.. حقيقة إسلام بابا الفاتيكان السابق وأدائه فريضة الحج

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات، حقيقة الفيديو المتداول عن أداء بابا الفاتيكان السابق لفريضة الحج بعد إعلان إسلامه.

وقالت الهيئة : ” الرسالة المتداولة مؤخرا بعنوان ” بابا الفاتيكان بندقت الخامس أعلن أسلامه رسميا وقام بفريضة الحج هذا العام ” غير صحيحة، والذي يظهر في الفيديو هو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ” .