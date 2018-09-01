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بالفيديو.. حقيقة إسلام بابا الفاتيكان السابق وأدائه فريضة الحج

بالفيديو.. حقيقة إسلام بابا الفاتيكان السابق وأدائه فريضة الحج
نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات، حقيقة الفيديو المتداول عن أداء بابا الفاتيكان السابق لفريضة الحج بعد إعلان إسلامه.

وقالت الهيئة : ” الرسالة المتداولة مؤخرا بعنوان ” بابا الفاتيكان بندقت الخامس أعلن أسلامه رسميا وقام بفريضة الحج هذا العام ” غير صحيحة، والذي يظهر في الفيديو هو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53171 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, اهل الشائعات وشلون يصورون ويزورون الحقايق .. وكأنها صحيحه وشهد عليها البخاري ومسلم ..؟؟

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