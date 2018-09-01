المطلق: هكذا تكون الرجولة
أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، صفات الرجولة التي يجب أن يتحلى بها الرجال.
وقال المطلق عبر حسابه على ” تويتر ” : ليست الرجولة بتقطيب الوجه وتعقيد الحواجب، ولا بالتقعر في الكلام أو تفتيل العضلات وتطويل الشوارب، ولا بسرعة الغضب أو التعالي على الخلق، وإنما الرجولة ببسطة الوجه وبشاشة المحيا، ونُبل الأخلاق، والحلم والكرم والمروءة، والتواضع للناس، وأن تملك نفسك عند الغضب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53171 ] نشر منذ 33 دقيقة
صح كلامك يافضيلة الشيخ المطلق لاهنت ,,
,, من تواضع لله رفعه ,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5938 ] نشر منذ 31 دقيقة
أن تعلن علنا على الملأ بترئك من جماعة الإخوان خوارج العصر وأنها جماعة تكفيريه على منهج حسن البنا وسيد قطب التكفيري إنلم يكو ذلك تكو إخونجي مثلهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10939 ] نشر منذ 15 دقيقة
جــزاك الله كل خـــير يا شيخـــنا وأطال في عمرك .