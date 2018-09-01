المطلق: هكذا تكون الرجولة

علي القحطاني(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، صفات الرجولة التي يجب أن يتحلى بها الرجال.

وقال المطلق عبر حسابه على ” تويتر ” : ليست الرجولة بتقطيب الوجه وتعقيد الحواجب، ولا بالتقعر في الكلام أو تفتيل العضلات وتطويل الشوارب، ولا بسرعة الغضب أو التعالي على الخلق، وإنما الرجولة ببسطة الوجه وبشاشة المحيا، ونُبل الأخلاق، والحلم والكرم والمروءة، والتواضع للناس، وأن تملك نفسك عند الغضب.