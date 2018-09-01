تشيلسي يستكمل مسيرة الإنتصارات بالدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

يستمر نادي ” تشيلسي ” في مواصلة أدائه المثالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد تحقيقه فوز صعب على ضيفه ” بورنموث ” بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت، على ملعب ” ستامفورد بريدج ” ، بالجولة الرابعة.

وسجّل هدفي تشيلسي في المباراة كلًا من ” بيدرو رودريجيز ” في الدقيقة 72، و ” إيدن هازارد ” بالدقيقة 85 من زمن المباراة.

ورفع ” تشيلسي ” رصيده إلى 12 نقطة بـ 4 مباريات، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف وراء المتصدّر ” ليفربول ” ، فيما تجمّد رصيد ” بورنموث ” عند النقطة السابعة.