10 مباني مدرسية تدخل الخدمة غداً بتعليم الشرقية

الدمام(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص, عن دخول ١٠ مشاريع مدرسية جديدة للخدمة غداً , بمشيئة الله تعالى في ٦ محافظات بالمنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تبلغ ٥٨٢٠ طالبا وطالبة وبمعدل ١٧٧ فصلا دراسيا، كما تضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية وروضتان, حيث تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم فعلا في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب كما تصب في محور تحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوفر فيها البيئة التربوية المناسبة .

وأشار الباحص إلى أن المباني الجديدة التي ستدخل الخدمة تتضمن ابتدائية محدثة بمحافظة الجبيل بنين، وأخرى لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة النعيرية، وكذلك أخرى بمحافظة القرية العليا ومتوسطة الندى بحاضرة الدمام ومتوسطة تميم الداري بمحافظة الخفجي ومدرسة قروية بعتيق بالصرار بمحافظة النعيرية للبنات ومدرسة ٢٢ الابتدائية ومتوسطة ٣١ وثانوية ٢٠ بمحافظة الخبر للبنات وإنشاء ملحق دراسي بالروضة الثانية والخامسة بالجبيل.

وأفاد أنه من المتوقع بمشيئة الله تعالى, تشغيل ٥ مباني مدرسية جديدة خلال الفصل الدراسي الأول وتجهيزها واستلامها في مختلف محافظات المنطقة الشرقية تشرف عليها إدارة مختصة وهي إدارة المباني، مبينا أن خطة التشغيل والصيانة للمباني المدرسية عملت على تنفيذ جملة عمليات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في ٨٤٨ موقعا تعليميا إلى جانب صيانة أجهزة التكييف في ٨١٩ موقعا وتشغيل ٥ مدارس كانت خالية بعد عملية التأهيل وهي جاهزة للعمل غدا الأحد بحول الله إلى جانب ٩ مباني استكملت فيها المعالجات الخرسانية .

وفي جانب أنظمة السلامة في المدارس, كشف الباحص عن خطة لتطبيق وتفعيل جانب السلامة الوقائية حيث تم تركيب أجهزة نظام آلي لحماية التيار الكهربائي في ١٢٠٠ موقعا تعليميا إلى جانب ٧٨٢٠ طفاية حريق، مشيرا إلى أن الإدارة استحدثت خطاً ساخناً لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة وفق برنامج حاسوبي مصمم لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشروعات التعليمية التي يجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها للبنين والبنات في محافظات المنطقة كافة, حيث يتم استقبال الملاحظات عبر نظام دقيق يتم تعبئة بياناته من المدارس, لسهولة تطبيق الإجراءات العلاجية لتلك المشاريع وضمان سيرها وفق المدة الزمنية المحددة.

وبين الباحص, أن البرنامج يشرف عليه لجنة متخصصة تقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية والصيانة الفورية لبلاغات الصيانة العاجلة في المدارس على وجه السرعة حال تلقيها أي بلاغ، بحيث يقضي هذا الإجراء على جميع الملاحظات في عملية تأخير إنجاز المشروعات التعليمية بالمنطقة، مؤكدا سعي الإدارة العامة للتعليم بالشرقية لتأمين البيئة المدرسية المناسبة ليتلقى الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها جميع العناصر وتتوفر فيها الخدمات وهذا الذي نسعى إليه دوما ونعمل لتحقيقه .

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أكملت استعداداتها مبكراً للعام الدراسي الجديد 1439 / 1440 حيث تستقبل مدارس المنطقة غدا الأحد 526665 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية الثلاث يقوم على عملية تعليمهم 29732 معلما ومعلمة، مؤكدا أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد بإشراف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان الذي وجه رسالة إلى القيادات التعليمية بالمنطقة بمناسبة انطلاق العام الدراسي قدم فيها الشكر الجزيل على كل الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتطلع إلى مزيد من التميز والإبداع فيما يخدم العملية التعليمية في الميدان التربوي، وما يحقق جميع التطلعات في ظل ما يلقاه التعليم من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة وفقها الله، مشددا على بداية عام دراسي جادة ومنتظمة، مفعمة بالحيوية والنشاط والتفاؤل وبالجاهزية التامة، منوها بأن تكون الخطط التي أعدتها الإدارة واقعاً ملموساً على أرض الميدان وذلك باستمرار الجهود المتميزة التي بدأها الجميع، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير ويحفظ الطلاب والطالبات ويديم على هذا الوطن أمنه وعزته ويحفظ له قيادته الرشيدة.