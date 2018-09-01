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مع بدء الدراسة.. رسالة هامة من ” كبار العلماء ” للطلاب والمعلمين

مع بدء الدراسة.. رسالة هامة من ” كبار العلماء ” للطلاب والمعلمين
نايف السالم(صدى):

وجّهت هيئة كبار العلماء، رسالة إلى الطلاب والطالبات، وكذلك إلى المعلمين والمعلمات، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد غدًا الأحد.
وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات: أنتم -بإذن الله- المستقبل، وننتظر منكم الكثير. ليكن الإحساس بالمسؤولية خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد ” .

وأضافت : ” إلى الإخوة المعلمين والمعلمات: أنتم بناة الأجيال، وننتظر منكم الكثير. ليكن الإحساس بالأمانة خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد ” .


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