ذئب يغتصب طفلة في الثالثة

تونس(صدى):

تعرَّضت طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها، إلى حادثة اغتصاب بشعة، من قبل ذئب بشري تجرَّد من كل معاني الإنسانية.

وقعت الحادثة في محافظة قفصة بتونس الخضراء، حيث أفادت شرطة المنطقة، بأن المشتبه به في هذه القضية تكفيري متشدد قضى حكمًا في سجن المرناقية بالعاصمة تونس.

كما أوضحت أن المتهم البالغ من العمر 32 عامًا تمتّع بالعفو التشريعي العام إبان ما عرف بالربيع العربي سنة 2011، بعد أن تمّ عزله من وزارة الدفاع بسبب أفكاره التكفيرية، قبل أن يتمّ إلحاقه موظّف استقبال بأحد الإدارات بعد تمتّعه بالعفو.

و نقلت الطفلة إلى مستشفى فطومة بورقيبة بمحافظة المنستير، فور اكتشاف الواقعة في حين خضعت إلى تدخل جراحي عاجل.