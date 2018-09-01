رئيس الوزراء الباكستاني يرفض الرد على مكالمة لـ ” ماكرون “

إسلام آباد(صدى):

تلقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء اجتماعه مع كبار الصحفيين، فاعتذر عمران عن الرد على الاتصال.

وقال الصحفي الباكستاني حامد مير في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كان مجتمعاً مع مجموعة من كبار الصحفيين يوم الجمعة. وخلال الاجتماع، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به فرد عمران خان: أنا مشغول حالياً أخبروه أن يتصل بعد ثلاثين دقيقة ” .

أضاف ” مير ” معلقًا على هذا الرد : ” هذه باكستان الجديدة ” .