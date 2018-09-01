الفتنة تدب بين قيادات الإخوان.. تغريدة لـ ” حاكم المطيري ” جعلتهم يتراشقون الاتهامات

طلال الضوي(صدى):

دبَّت الفتنة في صفوف جماعة الإخوان، إثر تغريدة نشرها ” حاكم المطيري ” أغضبت قياداتها وجعلتهم يتراشقون الاتهامات فيما بينهم.

البداية كانت مع تغريدة ” المطيري ” الذي قال فيها : ” تلعب قطر دور لبنان سابقا في صناعة الفكر من خلال رعاية مركز د.الأحمري المعني بالسلفية ومركز د.الشنقيطي المعني بفكر الإخوان ومركز د.بشارة المعني بالفكرة القومية للخروج بفكر جديد يوائم بين الفكر الإسلامي والقومي ليتخلى المسلمون عن مشروع الخلافة لصالح دول مدنية وفق شروط النظام الدولي ” .

فما كان من محمد المختار الشنقيطي إلا أن يرد على التغريدة قائلًا : ” أنا لا أملك مركزًا ولا أدير مركزًا في قطر ولا خارجها، وعملي هو التدريس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وليس عندي مشكلة مع الخلافة، بمعناها الشرعي -لا التاريخي- بل أدعو إلى وحدة الأمة، لكن بمنهج عملي مثل الذي دعا إليه الكواكبي والسنهوري ومالك بن نبي ” .

وكذلك رد ” الأحمري ” قائلًا : ” والذي فطرك إنك كذبت علي فيما زعمت، فو الله ما جاءنا من أي جهة أو شخص مقترح لهذا ولا أي طلب أو إشارة أو تلميح بأي طريقة لعقد أي فعالية عن السلفية، إنما السبب ظاهرة الفساد باسم السلفية و” التزلف بالتسلف ” والإرهاب السلطوي والتزوير والإرهاب المضاد باسم الدين. وإني ممتن لهامش الحرية المتاح، أما ما يخص فسبق أن كتبت كتاب: الديمقراطية، ونشرت مقالات أدعو إليها منذ 1990، وتعرف بعض ذلك، وضد أوهام الخلافة. وكذا فالمنتدى أقام منذ أعوام فعالية واحدة قريبة من موضوع السلفية ومختلفة، ولاتكاد تمثل شيئا بين أعماله وندواتنه ومنشوراته ” .

ودخل محمد المسعري، الإخواني الهارب في لندن، على الخط بتغريدة له قال فيها : ” هذا ما يظهر.. للأسف الشديد احتفينا بكتابة (الحرية أو الطوفان) واستعرضناه في إذاعتنا في حوالي 40 حلقة (كل واحدة ساعة ونصف) على مدى عشرة أشهر .. ولكنه لزم الصمت المريب، ولم يشر لذلك أو يثمنه ببنت شفه الآن عرفنا لماذا!! ” .