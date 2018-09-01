جموعاً غفيره تشيع الجندي ” الاكلبي ” في بيشه بعدما وافته المنيه أمس الجمعه

محمد السعران(صدى):

أدى جموع من المصلين ظهر اليوم السبت الموافق 21 ذو الحجة 1439هــ صلاة الميت على الجندي فرزان عنزي حضيرم الأكلبي الذي وافته المنية أمس الجمعة بمستشفى قوى الأمن بالرياض ، حيث تم نقله عبر طائرة خاصة لمطار بيشة صباح اليوم ، وكان في استقبال جثمانه عدد من ذويه وجَمّع من زملائه من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بعسير .

هذا وقد حضر الصلاة والدفن قائد قوة الطوارى الخاصة بمنطقة عسير العميد ركن عبدالرحمن بن سعيد القحطاني وعدد من ضباط وأفراد القوة ، ونقل العميد القحطاني تعازي ومواساة القيادة لأسرة الفقيد سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأضاف قائد قوة طوارئ عسير أن المغفور له قام بواجبه تجاه دينه ومليكه ووطنه وضيوف الرحمن على أتم وجه ، وسأل الله أن يكون ذلك في موازين حسناته .

الجدير بالذكر أن رجل الأمن ” فرزان الأكلبي ” قد تعرض لحادث مروري أثناء عودته إلى المنطقة الجنوبية بعد مشاركته في خدمه ضيوف الرحمن وتم تنويمه في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف ونُقِل إلى الرياض بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ..