هل يحق للبائع رفض العملة المعدنية القديمة.. التجارة توضح

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالف للأنظمة.

وجاء ذك ردًا على سؤال مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه : هل يحق للبائع رفض العمله المعدنيه القديمه ..مثل ما حصل معي.

وردت الوزارة قائلة : عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالف للأنظمة، تفضّل برفع بلاغك عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة : هنـــا..