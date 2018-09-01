هل يحق للبائع رفض العملة المعدنية القديمة.. التجارة توضح
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالف للأنظمة.
وجاء ذك ردًا على سؤال مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه : هل يحق للبائع رفض العمله المعدنيه القديمه ..مثل ما حصل معي.
وردت الوزارة قائلة : عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالف للأنظمة، تفضّل برفع بلاغك عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة : هنـــا..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53175 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تسكت عن حقك ,,
,, المثل قال // اطرد الكذاب لحد باب بيته ,,
qlq[ عدد التعليقات: 3811 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
اكوي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11126 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزارة التجارة تشر على جهودها وتجاوبها السريع مع كل بلاغ يتم رفعه