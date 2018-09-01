اختفاء فتاة لأيام وعودتها بفضيحة أخلاقية

مليكة فؤاد(صدى):

اتهمت ابنة في العشرين من عمرها، والدها بمحاولة اغتصابها، ما دفع الشرطة المغربية إلى توقيف الأب والتحقيق معه.

وتفصيلًا، اختفت الابنة من بلدة أفورار بأحد أقاليم المغرب، عن الأنظار لعدة أيام، ومن ثم عادت أمس الجمعة مرة أخرى، لتفجر مفاجأة بأن والدها كان يحاول اغتصابها لذلك فرَّت هاربة من المنزل.

واستدعت الشرطة والدها واستمعوا له في محاضر رسمية، وقد أنكر التهم الموجهة إليه.

من جانبها، فقد أوضحت الفتاة أنها هربت برفقة أحد معارفها إلى مراكش خلال فترة اختفائها.