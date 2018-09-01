فيفا: تطبيق تقنية ” VAR ” بالسعودية والإمارات على سبيل التجربة

ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” IFAB ” ، اليوم السبت، أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR يتم على سبيل التجربة في كلًا من السعودية والإمارات.

ومن جانبه بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق التقنية في مباريات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، وظهرت بقوة في مباراة أحد والنصر التي أقيمت الخميس الماضي بالمدينة المنورة، باحتساب هدف لأحد وإلغاء آخر للنصر.

وأوضح ” IFAB ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن التقنية تطبق فعلًا في آسيا في دولتين فقط هما الصين وكوريا الجنوبية.

وأكمل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا الأسبوع تمت تجربة الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR) لأول مرة في مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي والدوري الإماراتي.