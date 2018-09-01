” السعودية للكهرباء ” تكشف تفاصيل تقسيط ” تصفية تيسير ” وآلية حسابه

سعيد العجل(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام الخاص ببرنامج تيسير على 6 أشهر في حال رغبة المشترك بذلك.

وأضافت ” الشركة ” ، أن قيمة تصفية نهاية العام تُمثل الفارق بين ما يدفعه المشترك (قسط تيسير) وقيمة الفاتورة لاستهلاكه الشهري.

وأوضحت ” السعودية للكهرباء” ، أن قرارها بإتاحة إمكانية تقسيط تصفية نهاية العام يهدف لتقديم مزيدٍ من التسهيلات في السداد للمشتركين في برنامج تيسير، مؤكدة أنه يتم حساب قيمة قسط تيسير الشهري بشكل دقيق، وليس عشوائيًا بناءً على متوسط استهلاك المشترك خلال الإثني عشر شهرًا السابقة على يوليو الماضي.

والجدير بالذكر أن ” السعودية للكهرباء ” ، أطلقت في شهر أغسطس الماضي برنامج تيسير للمشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، ضمن جهودها لتسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة على المشتركين.