زوجان يعذبان أولادهما الـ13 وينتظران الحكم

وكالات(صدى):

يواجه زوجين من جنوب كاليفورنيا، عقوبة السجن مدى الحياة إذا تم إدانتهم في تهم ضرب أطفالهما الـ13، وتقييدهم وتجويعهم وهم في الحبس بمنزل الأسرة.

وأكد الزوجان ديفيد ولويز، أنها غير مذنبين في عشرات الاتهامات التي وجهت إليهما بالتعذيب والسجن غير القانوني وإساءة المعاملة.

يذكر أن شرطة المقاطعة كانت قد داهمت منزل الأسرة بعد أن هرب أحد الأشقاء المحبوسين وهى فتاة عمرها 17 عامًا من نافذة المنزل وأبلغت السلطات.

ويواجه المدعى عليهما 12 تهمة بالتعذيب و12 تهمة بالسجن غير القانوني و7 تهم بإساءة معاملة شخص معال بالغ و8 تهم تتعلق بإساءة معاملة أطفال، فيما وتواجه لويز توربين البالغ عمرها 50 عاما أيضا اتهاما بالاعتداء.

ومن المقرر أن تكون جلسة المحاكمة في الخامس من أكتوبر الأول في جلسات تحضيرية استعدادا للمحاكمة.