بالفيديو.. تجربة قيادة بوجاتي شيرون مصنوعة بالكامل من مليون قطعة ليجو

أميرة خالد(صدى):

شراء بوجاتي شيرون جديدة يتطلب ملايين الريالات، ولكن أحد الخيارات الأخرى هو شراء نسخة مصنوعة من مكعبات الليجو للتذكرة بالسوبركار، وهي عادة إصدارات صغيرة للغاية وغير حركية.

ولكن هذا الإصدار تحديداً مختلف عن الجميع، حيث قامت بوجاتي بالتعاون مع شركة ليجو الدنماركية لصنع نسخة شيرون كاملة الحجم من حوالي مليون قطعة، والأغرب من ذلك هو إمكانية قيادة السيارة!

هذه الشيرون تحتوي على 2,304 موتور صغير من قطع ليجو “Power Function”، بالإضافة إلى 4,032 عجلة ليجو للسماح بقيادتها.. بالنسبة لأرقام الأداء فلن تبهر أحداً بالطبع ولكنها تظل إنجازاً بحد ذاتها، عند 5.3 حصان وعزم دوران 92 نيوتن.متر، بسرعة قصوى 20 كلم\س.

بوجاتي قامت باختبار المنتج النهائي بنفسها في مضمار Ehra Lessien، وهو نفس المكان الذي قامت فيه شيرون الحقيقية بكسر الأرقام القياسية للسرعة العام الماضي لتصل إلى 400 كلم\س.