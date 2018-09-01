المشاريع الحديثة في التعليم الاهلي تستقبل 4 الآلف طالب و طالبة

محمد السعران(صدى):

بلغت تكاليف المشاريع التي سيفتتحها مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الحالي 1439 – 1440 هـ،128 مليون ريال تمثلت في مشروع مجمع فقيه للبنات ( روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي) بتكلفة 60 مليون ومشروع رؤية الغد للبنات ( روضة، ابتدائي) بتكلفة 15 مليون ومشروع الفتاة ( روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي) بتكلفة 53 حيث يتأهب مكتب التعليم الأهلي لإنها كافة استعدادته وتجهيزاته للمشاريع التي ستفتتح للعام الحالي وتستقبل 4 الآف طالب طالبة.

ومن جهة أخرى أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني بأن الروضات والحضانات المفتتحة والتي ستُفتتح لهذا العام الحالي قد بلغ عددها 14 روضة وحضانة تنوعت مقراتها بين مدينة مكة وقراها التابعة لها، فيما بلغ عدد المعاهد والمراكز الخاصة المفتتحة والتي ستُفتتح هذا العام 5 معاهد ومراكز شملت معهد واحد للرجال معهد صوت اللغات و 4 معاهد ومراكز للسيدات، معهد صوت اللغات، مركز نقطة انطلاقة، شركة المستشار التعليمي، معهد رواد العلم للغات.