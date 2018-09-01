فلكية جدة: كوكب الزهرة يرصد بسماء المملكة في ليالي سبتمبر 2018

نايف السالم(صدى):

كشف ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة يرصد بسماء المملكة والوطن العربي في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل طوال شهر سبتمبر الجاري.

وقال في بيان له : يشاهد بسهولة بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء فائق اللمعان باستثناء المناطق في اقصى شمال الكرة الارضية مثل الاسكا و الدول الإسكندنافية حيث يغرب الكوكب هناك في وقت مبكر بعد غروب الشمس.

وأضاف : رغم أن كوكب الزهرة يصنف دائمًا كثالث المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر ، إلا أنه سيتفوق على نفسه في هذا الشهر ، حيث سيصل الى قمة تألقه ولمعانه في أجمل صوره في سماء المساء في وقت الاعتدال الخريفي.