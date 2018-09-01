خطأ في الفائز بالسيارة.. هيئة الرياضة توضح ملابسات السحب لمباراة الهلال والفيحاء

نواف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، الإجراءات التي تمت في السحب على السيارة المخصصة لمباراة الهلال والفيحاء ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنه تم الإعلان عن فوز صاحب المقعد رقم 15 من البلوك 2 والممر 10، وخلال انتظار الفائز تقدم للقائمين على السحب أحد المشجعين يحمل تذكرة بياناتها (بلوك:15- ممر:10- مقعد 2).

وأضافت أنه نظرًا لتقارب الأرقام فقد التبس الأمر على مسؤولي الفرز وتم إعلانه فائزًا بالسحب، إلا أنه تبين بعد الإعلان أن الرقم مخالف لما تم إعلانه، وأن صاحب التذكرة الأساسية المعلنة موجود وهو الأحق دون شك، وتقدم بتذكرته بالبيانات المطابقة.

وتابعت أنه تم التأكد من ذلك وتدوينه بصورة رسمية وتسليم صاحب التذكرة الصحيحة سيارته، على أن يتم التحقيق مع المسؤول والمتسبب في هذا اللبس.